Londra, 15 lug. (askanews) - Topi maleducati, starnutiscono e usano la mascherina come paracadute. Banksy ha creato una nuova opera a favore dell'adozione delle misure di distanziamento. In un video su Instagram: l'artista, vestito da addetto alle pulizie, si mette a disegnare i topi all'interno di un vagone della metro di Londra. Un modo per sensibilizzare all'uso della mascherina, diventata obbligatoria sui mezzi pubblici nel Regno Unito.