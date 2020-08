(Agenzia Vista) Roma, 27 agosto 2020 Covid, Gimbe: "Da fine luglio casi in aumento dovuto anche ad abbassamento guardia in estate" L'intervista dell'Agenzia Vista al presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta. La fondazione effettua ogni settimana un monitoraggio indipendente dei dati riguardanti l'emergenza coronavirus. Così il presidente Cartabellotta: "Dall'ultima settimana di luglio i casi sono cominciati ad aumentare, e nell'ultima in particolare, rispetto alla precedente, abbiamo avuto 3.139 casi in più che corrispondono esattamente al 92,4% della settimana prima. Questo in parte è dovuto a un notevole potenziamento del numero dei tamponi, ma in parte anche all'abbassamento di guardia che c'è stato durante la stagione estiva". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev