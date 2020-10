(Agenzia Vista) Venezia, 22 ottobre Covid, Zaia: “Code per tamponi persino in regioni virtuose. È come in guerra” “Ci sono casi di code per tampone persino in una regione virtuosa come la nostra. I cittadini devono capire che oltre a un certo limite non si va. I numeri sono talmente grandi che è come se fossimo in guerra e pretendessimo di andare in ospedale e avere sempre qualcuno a disposizione dopo che la città è stata bombardata” queste le parole del governatore della regione Veneto Luca Zaia in conferenza stampa. / Facebook Luca Zaia Durata 00_46 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev