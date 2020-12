(Agenzia Vista) Venezia, 26 dicembre 2020 Covid, Zaia: “Contagio di oggi non è con mutazione estiva, è una nuova” “Abbiamo scientificamente dimostrato che il virus estivo non c’entrava niente né con quello dell’inizio, né con quello che abbiamo adesso. Il contagio di oggi non è con la mutazione di quest’estate, poi una nuova mutazione”. Così il governatore del Veneto Luca Zaia in una diretta sullo stato del contrasto all’epidemia di Covid. / Facebook Luca Zaia Durata: 01_02 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev