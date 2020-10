(Agenzia Vista) Roma, 2 ottobre 2020 Covid, Zingaretti: “Mascherine all’aperto obbligatorie nel Lazio. Multe per chi viola regola” Da domani (3 ottobre) scatta in tutto il territorio regionale del Lazio l’obbligo di mascherina all’aperto. Chi viola regola sottoposto a multe previste da decreti nazionali. L’obbligo esclude i bambini sotto i 6 anni, i portatori di patologie incompatibili con uso mascherine esercizio attività sportiva individuale. L’utilizzo di mascherina all’aperto è potente strumento di prevenzione per fermare la curva e lanciare un messaggio a tutti su fatto che dobbiamo seguire regole per tornare a vivere in serenità e sicurezza. Non ci sarà per il momento nessun obbligo di contenimento orari negozi e bar” queste le parole del governatore del Lazio Nicola Zingaretti durante la conferenza stampa di presentazione dei nuovi tamponi salivari all’Ospedale Spallanzani di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev