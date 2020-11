(Agenzia Vista) Roma, 6 Novembre 2020 Covid, Zingaretti: “Provvedimenti per tornare a vivere. Priorità fermare l’ascesa della curva” “Se non si ferma la curva ci sarebbe problema di ospitalità nel sistema sanitario. Fermare la curva è la priorità assoluta per tornare a vivere, i provvedimenti vanno in questo senso. Quando abbiamo capito la situazione abbiamo inserito mascherine e coprifuoco alle 24”. Così il governatore della regione Lazio Nicola Zingaretti in conferenza stampa. / Facebook Nicola Zingaretti Durata 01_14 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev