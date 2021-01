(Agenzia Vista) Roma, 14 gennaio 2021 Crisi Governo, Fico: "Camera non può essere indifferente, chiederò a Conte di venire in Aula" Il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, sospende la seduta e convoca la capigruppo: "Aderisco alla richiesta di convocare a breve una capigruppo, anche per stabilire un percorso ordinato e responsabile in questo momento così drammatico. Contatterò il presidente Conte per la richiesta di venire in aula". / Camera web Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev