(Agenzia Vista) Spagna, 15 gennaio 2021 Crisi Governo, Meloni: "Responsabile non si vende al miglior offerente, ma opera per bene del Paese" "I responsabili non sono quelli che si vendono a miglior offerente pur di tenere in piedi il Governo, ma operano per il bene della Nazione". Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, dopo la tavola rotonda su "Il futuro del patriottismo in Europa e negli Stati Uniti" a Barcellona. Per Giorgia Meloni una visita lampo in Spagna per l'importante iniziativa del partito conservatore europeo di cui è presidente, Ecr. 01_14 ECR Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev