(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2021 D’Incà (M5S): “Come unire Governo? Con dialogo, comprensione reciproca per decisioni comuni” “Come si tiene insieme il Governo? Col dialogo, il dialogo, il dialogo. Dobbiamo dialogare con tutti, lo ha chiesto il Presidente della Repubblica, ce lo chiede il momento storico, di gravissima pandemia globale e di crisi economica. Il dialogo e la comprensione reciproca per prendere decisioni comuni”. Così il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D’Incà (M5S) in una dichiarazione in Via della Missione fuori dalla Camera dopo il voto di fiducia al Governo Draghi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev