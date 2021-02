(Agenzia Vista) Roma, 05 febbraio 2021 D’Uva (M5S): “Voto su Rousseau? Si può usare ma Beppe Grillo è già una garanzia” “Voto su Rousseau? E’ uno strumento che potrà essere utilizzato. Va detto che ci sarà Beppe Grillo alle consultazioni, questo è una garanzia per tutti noi, sia dentro le istituzioni sia che per gli iscritti al M5S”. Queste le parole di Francesco D’Uva (M5S) in una dichiarazione davanti l’Hotel Nazionale in Piazza Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev