(Agenzia Vista) Napoli, 19 febbraio 2021 De Luca: “Si tolgono di mezzo le Primule? Peggio dei banchi a rotelle, 10 milioni buttati” “Mi pare di aver capito che si tolgono di mezzo alcune stupidaggini previste dal Commissario alla sanità come le Primule, cioè questi edifici prefabbricati assolutamente inutili. Peggio dei banchi a rotelle. Mi permetto di rivendicare un qualche merito nell'avere bloccato - se così sarà - l'Operazione Primula. 10 milioni di euro buttati a mare e che potrebbero essere dati al personale sanitario e infermieristico come incentivo nella battaglia nell'impegno anti-Covid”. Così il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in diretta su Facebook. / Facebook Vincenzo De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev