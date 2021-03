(Agenzia Vista) Bruxelles, 23 marzo 2021 Di Maio a Bruxelles per summit Esteri. Le immagini Il ministro degli Esteri Di Maio a Bruxelles per la la ministeriale Esteri Nato. Commenta così su Facebook: "Saranno due giorni molto intensi, sul tavolo importanti dossier che interessano l'Italia e gli italiani. Al lavoro per il nostro Paese". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev