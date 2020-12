Di Maio: Italia protagonista a livello internazionale nel 2021

Roma, 21 dic. (askanews) - "Questo 2021 vedrà l'Italia protagonista a livello internazionale con la presidenza del G20 e la copresidenza della Cop26 - ha detto il ministro degli Esteri Luigi di Maio, rivolgendo un messaggio di auguri per le feste agli italiani nel mondo attraverso Rai Italia, in apertura del programma "L'Italia con voi" - l'Italia potrà incidere sulle sfide globali e la Farnesina continuerà a sostenere gli italiani all'estero"."Voglio ricordare quanto siete importanti per rappresentare al meglio il vivere all'italiana - ha aggiunto - oltre sei milioni di italiani all'estero e quasi 80 milioni di oriundi italiani sono i migliori alfieri del nostro patrimonio culturale, economico, enogastronomico e d'ingegno. Mi impegnerò personalmente perché possiate essere protagonisti della ripresa del Paese. Il governo è ora impegnato in una stagione di riforme economiche importanti, che ci auguriamo offra a tutti nuove possibilità; in questa prospettiva guardiamo anche all'esperienza che tutti voi avete acquisito all'estero" ha concluso.