Di Maio: "Momento di rendere omogenei salari in Ue"

(Agenzia Vista) Roma, 24 maggio 2021 "Non è più procrastinabile un intervento a livello europeo che renda omogenee le condizioni del salario minimo in tutta l'Unione. Ciò non significa che i salari debbano parificarsi nei 27 Paesi Membri, ma parametrarsi su soglie minime calcolate sulla base del livello di povertà in ciascuno di essi e per questo sono molto soddisfatto che sia in corso di negoziato una proposta di direttiva quadro sui salari minimi adeguati in Europa", così il ministro degli Esteri Di Maio intervenendo a un webinar sul salario minimo. / Facebook parlamento europeo in Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev