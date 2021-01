(Agenzia Vista) Roma, 12 gennaio Distante (Sapar): “Settore dei giochi in ginocchio. Governo dia data di riapertura” “Condividiamo la manifestazione delle donne del settore dei giochi a Montecitorio. Non sappiamo cosa sarà del nostro settore perché non abbiamo data di apertura. Speriamo che il governo possa darci una data perché con sei mesi di chiusura, con le spese che abbiamo e gli affitti da pagare è molto difficile andare avanti” sono le parole del presidente dell’Associazione nazionale gestori giochi di Stato (Sapar) Domenico Distante a margine della manifestazione femminile del settore di giochi e scommesse davanti a Montecitorio. 01_13 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it