(Agenzia Vista) Roma, 30 novembre 2020 Dl Migranti, flash mob FdI a Termini. Lollobrigida: "Faremo di tutto per fermarlo" Alla stazione Termini il flash mob dei deputati di Fratelli d'Italia contro il dl migranti, così il capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida: "Mentre l'emergenza economica mette in ginocchio famiglie e imprese italiane, la maggioranza del Partito democratico e del Movimento 5 stelle pretende di approvare alla Camera un decreto per favorire gli immigrati clandestini e le ong. Faremo di tutto per fermarli". / FdI Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev