(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2020 Dl Ristori bis, Conte: "Adeguati stanziamenti ma pronti a scostamenti" "Per quanto riguarda i ristori non anticipo una cifra, perché alla Ragioneria stanno facendo di conto ma ci sono adeguati stanziamenti per questo nuovo decreto ristori bis, che dovrebbe essere nell'ammontare di 2 miliardi". Ad annunciarlo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa sul nuovo Dpcm. 01_42 Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev