Dl sostegni bis, Draghi: "40 mld. 17 a imprese, 4 a lavoratori"

(Agenzia Vista) Roma, 20 maggio 2021 Il decreto Sostegni bis prevede circa 40 miliardi, di cui 17 a imprese e professioni, 9 alle imprese per aiuti sul credito, 4 ai lavoratori e alle fasce in difficoltà". Il presidente del Consiglio Mario Draghi illustra in conferenza stampa. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev