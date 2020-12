(Agenzia Vista) Milano, 3 dicembre 2020 Dpcm Natale, Fontana: “Ho chiesto a Conte di eliminare divieto a spostamento tra comuni” “Come Conferenza delle Regioni abbiamo espresso il nostro disappunto per l’approvazione del decreto legge. Ha impedito di entrare nel merito di una parte consistente del Dpcm, che era stato già inserito nel DL che diventa praticamente legge con effetto immediato. Ho quindi proposto al Presidente Conte di creare un percorso privilegiato, anche con un emendamento, per modificare questo decreto legge ed eliminare questa ingiustificata limitazione della vita dei nostri cittadini. Il Presidente Conte ha preso atto della mia richiesta e chiederemo che anche i gruppi parlamentari procedano in questa direzione”. Così il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, durante la conferenza stampa sull’incontro tra del Governo con la Conferenza delle Regioni, a proposito delle limitazioni imposte dal nuovo Dpcm di dicembre. Durata: 02_30 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev