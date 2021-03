(Agenzia Vista) Bergamo, 18 marzo 2021 Draghi a Bergamo: "Impegno solenne, le persone fragili saranno sempre protette" "Questo è anche il luogo di un impegno solenne che oggi prendiamo. Siamo qui per promettere ai nostri anziani che non accadrà più che le persone fragili non vengano adeguatamente assistite e protette. Solo così rispetteremo la dignità di coloro che ci hanno lasciato". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi parlando a Bergamo, al Parco Martin Lutero alla Trucca, nel corso dell'inaugurazione del Bosco della Memoria, in ricordo delle vittime del Covid. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev