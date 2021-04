Draghi in Libia: momento unico per ricostruire l'antica amicizia

Roma, 6 apr. (askanews) - E' un momento unico per "ricostruire un'antica amicizia" ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi a Tripoli durante la conferenza congiunta con il primo ministro libico Abdel Hamid Mohamed Dabaiba.La visita in Libia è la prima missione all'estero di Draghi presidente del Consiglio: "E' la dimostrazione dell'importanza di un legame storico tra i due paesi, ma è anche un momento unico per la Libia, c'è un governo di unità nazionale, che ha riconosciuto ed è stato legittimato dal Parlamento, sta procedendo alla riconciliazione nazionale, il momento è unico per ricostruire una antica amicizia e una vicinanza che non ha mai conosciuto interruzioni, l'ambasciata italiana è stata l'unica a rimanere aperta durante i lunghi anni del conflitto".Draghi ha sottolineato come questo sia "il momento per ricostruire e guardare al futuro e per muoversi con decisione", ma, ha aggiunto: "Il prerequisito per poter procedere con decisione è che il cessate il fuoco continui e venga strettamente osservato; la sicurezza dei siti è il requisito essenziale per procedere con la collaborazione. Mi sono state date rassicurazioni importanti durante il nostro incontro, un incontro straordinariamente soddisfacente, caloroso e ricco di contenuti".