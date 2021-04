Draghi: riaperture? Non ho una data, dipende da dati e vaccini

Milano, 8 apr. (askanews) - Per le riaperture, la data del 30 aprile è indicativa: "non ho una data", "dipende dall'andamento dei contagi, ma anche dall'andamento delle vaccinazioni sulle fasce a rischio". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa. "Sono consapevole della situazione dibisogno e della disperazione. Delle manifestazioni che ci sonostate naturalmente condanno la violenza ma capisco il senso dismarrimento e la disperazione, e in alcuni casi l'alienazione chesi ha in una situazione di limitata mobilità e interazione", ha detto.