(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2021 Due ex M5S passano al gruppo di Tabacci. Berardini: “Non siamo interessati a posti nel Governo" “Noi abbiamo voglia di fare e vogliamo anche mettere a disposizione tutte quelle competenze che forse anche il Movimento non ha saputo valorizzare, purtroppo, e vogliamo dare il nostro contributo al Paese, vogliamo lavorare sui temi, vogliamo fare tante cose per costruire un progetto politico nuovo” Così l’ex M5S Fabio Berardini che, insieme al collega Carlo Ugo De Girolamo, ha aderito alla componente del Gruppo Misto “Centro Democratico – Italiani in Europa” dell’On. Bruno Tabacci. L’On. Berardini ha poi aggiunto: “Non siamo interessati a posti nel Governo per noi, poi ovviamente vedremo passo passo cosa si può fare”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev