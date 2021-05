Enrico Montesano alla manifestazione del Movimento 3V contro obbligo vaccinale e green pass

(Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2021 Il popolo no-vax si è dato appuntamento a Roma, in piazza Bocca della Verità, a poche centinaia di metri dal ministero della Salute, che si trova sull'altra sponda del Tevere, per manifestare contro l'obbligo vaccinale e il green-pass. A promuovere l'iniziativa il Movimento 3V - Partito politico. Sul palco della protesta anche l'attore Enrico Montesano: "Dobbiamo unirci e organizzare una manifestazione più grande per far sentire la nostra voce". Movimento 3V Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev