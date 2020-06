Fase 3, Conte: dati incoraggianti, adottata strategia giusta

Roma, 3 giu. (askanews) - I numeri dei contagi "sono incoraggianti" e questo dimostra che le misure prese dal governo stanno "funzionando". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa: "Ci potremo spostare da regione a regione senza certificazione. I dati ci dimostrano che il sistema di controllo che abbiamo adottato sta funzionando. Sta funzionando anche il sistema di aperture progressive".Aggiunge Conte: "A distanza da un mese dal 4 maggio i numeri - possiamo dirlo con relativa prudenza ma anche chiarezza - sono incoraggianti. Gli ultimi monitoraggi non segnalano situazioni critiche, ne situazioni di sovraccarico delle strutture ospedaliere".Conclude Conte: "Questo ci conforta, dimostra che la strategia adottata in queste settimane è stata ed è quella giusta".