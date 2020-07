(Agenzia Vista) Roma, 02 luglio 2020 Fase 3, Zingaretti no attese, fiducia si costruisce con fatti concreti Il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha partecipato all'inaugurazione dei nuovi treni Rock che saranno disponibili sul territorio regionale. "E' l'ennesimo passo in avanti, vogliamo riuscire ad arrivare ad avere la flotta più giovane in Italia per il 2021" ha affermato al termine della cerimonia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev