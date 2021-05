Fedez oscura lavoro e diritti con la polemica contro la Rai. Lo studio di Socialcom

(Agenzia Vista) Roma, 04 maggio 2021 Il dibattito attorno alla figura di Fedez ha oscurato i temi del lavoro e dei diritti. E’ quanto emerge da una ricerca condotta da Socialcom con l’ausilio della piattaforma Blogmeter su oltre 1,5 milioni di conversazioni analizzate sul web nel periodo compreso tra l’1 e il 3 maggio. Nel complesso sono state pochissime le menzioni sui temi relativi al lavoro (17,2k) e al Ddl Zan (6,5k), così come quelle su Rai (16,3k) e Primo maggio (11,8k). Il rapper milanese ha battuto in termini di visualizzazioni la tv pubblica. Il video del suo, postato dal cantante sul proprio profilo Instagram, è stato visto dieci volte di più rispetto alla seconda parte dell’evento andato in onda su Rai3. Nel dettaglio, Fedez su Instagram ha totalizzato più di 15 milioni di visualizzazioni e 95k commenti a fronte di uno share Tv del 6,7%, che ha visto coinvolti 1.497.000 spettatori.“La narrazione sul tema ha subito varie mutazioni”, osserva Luca Ferlaino, fondatore di Socialcom. “In una prima fase del dibattitto si è parlato prevalentemente del Ddl Zan, poi si è proseguiti con la polemica sulla Rai, dovuta alle pressioni dei partiti circa una possibile riforma, per chiudere con i temi legati ad Amazon e Nike, brand ai quali Fedez è vicino”. “E’ evidente che siamo di fronte all’ennesima dimostrazione che la partita del consenso si gioca sul web”, chiosa. Socialcom Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev