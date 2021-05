Figliuolo: “Andare verso riaperture in maniera ordinata e sicura”

(Agenzia Vista) Firenze, 18 Maggio 2021 "Ieri, nella cabina di regia e nel conseguente Consiglio dei ministri, si sono prese decisioni importanti per il proseguo della stagione e della vita di tutti noi, quindi andare verso le riaperture in maniera ordinata e sicura". Lo ha detto il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, il generale Francesco Paolo Figliuolo, parlando oggi a Firenze in occasione della sua visita all'hub vaccinale del Mandela Forum di Firenze. "C'è stato un calo vertiginoso dei contatti, delle ospedalizzazioni e dei decessi dovuto anche all'ordinanza numero 6 che ho firmato il 9 aprile dando la priorità alle classi vulnerabili", ha aggiunto Figliuolo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev