(Agenzia Vista) Napoli, 11 settembre 2020 Fischi e pomodori per Salvini a Torre del Greco, interrompe il comizio dopo 5 minuti Arrivato a Torre del Greco (Napoli) per il suo tour elettorale in vista delle regionali, il leader della Lega Matteo Salvini è stato accolto da una contestazione che gli ha impedito di continuare a parlare dal palco. Fonte Twitter refereeedoc / Twitter Mary1Boom / Twitter laura_maffi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev