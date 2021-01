(Agenzia Vista) Emilia-Romagna, 24 gennaio 2021 Fiume Reno in piena in Emilia Romagna, allagamenti e smottamenti in appennino. Il servizio Le immagini del fiume Reno in piena, causata anche dallo scioglimento degli accumuli di neve per le piogge. In appennino si sono verificati allagamenti e smottamenti. / Etv Bologna Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev