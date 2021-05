(Agenzia Vista) Roma, 21 maggio 2021 Flat tax, Salvini: “Draghi chiede progressività fiscale? D’accordo con lui. Basta non aumentare tasse” “Sulla Flat tax Draghi ha detto che bisogna mantenere la progressività fiscale? D’accordissimo con lui. L’importante è non aumentare le tasse in un momento del genere” lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev