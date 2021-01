(Agenzia Vista) Roma, 22 gennaio 2021 Fonseca: "Dimissioni? Io non sono il tipo di persona che si arrende" "Dimissioni se la squadra non mi seguisse? Questo è un progetto nuovo, che ha un presidente nuovo e che con il tempo arrivano problemi e difficoltà ma dobbiamo crescere con le difficoltà. Io non sono il tipo di persona che si arrende". Lo ha detto il tecnico della Roma, Paulo Fonseca alla vigilia della gara con lo Spezia in campionato. As Roma Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev