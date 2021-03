(Agenzia Vista) Roma, 26 marzo 2021 Forniture vaccini, Speranza: "In arrivo dosi di Johnson&Johnson" "Com'è noto, entro la fine di marzo aspettiamo almeno altre 4 milioni di dosi. E poi abbiamo due previsioni robuste per quanto riguarda il secondo e il terzo trimestre: per il secondo, almeno 50 milioni dosi e per il terzo 80. Tra queste vi sarà il vaccino Johnson & Johnson con 7,3 milioni di dosi nel secondo trimestre e 15,9 nel terzo. E com'è noto, con una sola dose, consente l'immunità". Così il ministro della Salute Roberto Speranza facendo il punto sulle forniture dei vaccini in Italia durante la conferenza stampa con il premier Mario Draghi. "Quindi l'obiettivo del mezzo milione di dosi entro il mese di aprile comincia a vedersi con più probabilità", ha aggiunto il presidente del Consiglio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev