Francesca Pascale: “Fuori dalla famiglia di Forza Italia se continua a stare con sovranisti”

(Agenzia Vista) Milano, 8 Maggio 2021 “Io ho sempre votato Forza Italia. Se il partito continua su questa onda sovranista, più che liberale, io non mi sento più di appartenere alla famiglia di Forza Italia. Che tra l’altro appartiene a una grande famiglia in Europa, che è il Partito Popolare Europeo, che a sua volta è antagonista dei sovranisti, movimento di cui fa parte la Lega. Io sono abbastanza confusa. Per il momento mi sento di far parte del più grande partito in itala, quello degli indecisi”. Lo ha detto Francesca Pascale a margine della manifestazione a sostegno del Ddl Zan “#TempoScaduto”, organizzata dal movimento “I Sentinelli” all’Arco della Pace di Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev