(Agenzia Vista) Roma, 25 settembre 2020 Franceschini: "Creazione fondo turismo fondamentale per quando crisi sarà finita" "La nascita del fondo per il turismo oggi è fondamentale per quando l'attuale crisi sarà finita. Importante che le aziende che operano nel turismo non rimangano italiane e siano sostenute" queste le parole del ministro dei Beni, delle Attività culturali e del Turismo Dario Franceschini alla presentazione del Fondo Nazionale del Turismo nella sede di Cassa depositi e prestiti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev