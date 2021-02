(Agenzia Vista) Imola, 27 febbraio 2021 Funerale Gresini all'autodromo di Imola, Capirossi in lacrime: "Primo Mondiale anche merito suo" "Fausto è un grande amico. Abbiamo passato momenti bellissimi, il mio primo Mondiale è stato anche merito suo. Era mio compagno, mi ha aiutato. Non vorrei essere qui, era una persona vulcanica. Aveva un sorriso sempre stampato. Mi distrugge non poterlo più abbracciare. Voglio ricordarlo come un grande amico, c'era sempre con una parola di conforto. Lo abbraccio per l'ultima volta, gli voglio tanto bene". Così Loris Capirossi durante l'ultimo saluto a Fausto Gresini, patron dell'omonimo team, recentemente scomparso a causa del Covid. Gresini Racing Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev