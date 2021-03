(Agenzia Vista) Bruxelles, 10 marzo 2021 Futuro Ue, Fidanza (Ecr): "Un super Stato burocratico non è in grado di dare risposte ai cittadini" “Che l'Unione Europea debba essere ripensata siamo i primi a pensarlo, rispetto a questa conferenza sul futuro dell'Europa vediamo due rischi, il primo sulla partecipazione democratica, il secondo sull'esito finale di questo percorso, che è un ulteriore passo verso un Europa sempre più stretta con rinunce delle sovranità dei singoli Stati. La nostra idea è un'Europa sul modello federale. La vicenda dei vaccini dimostra come la piena fiducia degli Stati nazionali alla Commissione Europea non ha portato alla corretta gestione della distribuzione. Un super Stato burocratico non è in grado di dare le risposte ai cittadini”. Così Carlo Fidanza di Ecr durante una conferenza stampa sul futuro dell'Europa. Parlamento Ue in Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev