(Agenzia Vista) Venezia, 01 gennaio 2021 Gli auguri del sindaco di Venezia Brugnaro: "2021 non sarà semplice ma dovrà essere rinascita" Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro in un video messaggio di auguri sui social: "Il 2021 non sarà semplice ma potrà e dovrà essere un grande momento di rilancio e rinascita". 01_16 Facebook Brugnaro Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev