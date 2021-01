(Agenzia Vista) Roma, 13 gennaio 2021 Governo, Renzi: "In maggioranza se ci vogliono, ma non saremo dei segnaposto" "Siamo liberi, possiamo stare in maggioranza se ci vogliono o all'opposizione se non ci vogliono. Ma se ci vogliono non saremo mai dei segnaposto". Queste le parole del leader di Italia viva, Matteo Renzi, in conferenza stampa alla Camera dei deputati insieme a Teresa Bellanova, Elena Bonetti e Ivan Scalfarotto per annunciare le dimissioni delle due ministre e del sottosegretario. / Facebook Matteo Renzi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev