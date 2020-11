(Agenzia Vista) Roma, 11 novembre Gualtieri: “In Legge di bilancio sostegno a imprenditoria femminile” “Per creare inclusione e sviluppo sono necessari strumenti come quello inserito nella legge di bilancio: risorse specifiche per il sostegno all’imprenditoria femminile” queste le parole del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri collegato alla conferenza stampa di presentazione del piano Women new deal per il sostegno all’occupazione femminile. Durata: 00_31 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev