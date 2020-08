Hong Kong, l'arresto dell'attivista pro-democrazia Agnes Chow

Hong Kong, 11 ago. (askanews) - C'è anche Agnes Chow, una delle figure di spicco del movimento pro-democrazia di Hong Kong, tra le 10 persone arrestate il 10 agosto assieme al magnate Jimmy Lai. L'accusa per tutti è di avere violato la contestata legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino.I flash dei fotografi e delle telecamere hanno immortalato il momento in cui la 23enne viene scortata ammanettata fuori dal suo appartamento lunedì sera.È stata arrestata ufficialmente per "presunti crimini legati alla sicurezza nazionale" e per "cospirazione con forze straniere". Se condannata rischia l'ergastolo.