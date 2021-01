Milano, 26 gen. (askanews) - Gli alpinisti sherpa nepalesi che sono riusciti a scalare il k2 in inverno, una impresa storica, sono stati accolti da eroi al loro ritorno a Katmandou.La squadra ha raggiunto la vetta oltre gli 8mila metri cantando l'inno. Un orgoglio per l'etnia degli sherpa, originari di questi luoghi e di solito nominati solo per aver ccompagnato scalatori internazionali sul K2. Stavolta i protagonisti sono loro.