I ragazzi tornano a sedersi ai tavoli per l’aperitivo a Milano: “Una sensazione piacevole”

(Agenzia Vista) Milano, 26 Aprile 2021 “Una sensazione piacevole, stavo contando i giorni per la zona gialla. E spero che anche per i ristoratori si mantenga tale la situazione”. Lo ha detto uno dei tanti ragazzi che, nel primo giorno di riaperture di bar e ristoranti a Milano, era seduto nel dehors di uno dei locali della movida in zona corso Como per un aperitivo con gli amici. “Ritornare alla normalità è sempre bello, anche quando si tratta di prendere l’aperitivo seduta con le amiche”, ha dichiarato un’altra ragazza. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev