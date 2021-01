Indonesia, aereo scompare dopo decollo: forse caduto in mare

Milano, 9 gen. (askanews) - Un Boeing 737-500 della compagnia aerea Sriwijaya Air era partito da Giacarta per un volo interno, con a bordo 62 persone è sparito dai radar pochi minuti dopo il decollo. L'ipotesi più accreditata finora è che sia precipitato in mare, come confermato da esponenti della Guardia costiera locale secondo cui sarebbero stati rinvenuti rottami e resti umani.L'allarme è scattato quando la torre di controllo di Giacarta ha visto che l'aereo stava deviando dalla sua traiettoria, ha spiegato il ministro dei trasporti indonesiano Budi Karya Sumadi. Pochi secondi dopo il velivolo è scomparso dai radar.