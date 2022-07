Inflazione, rincari e caos voli, l’intervento del direttore Perrino su Rai 1

Rincaro del gas e razionamento, inflazione, disagio per i voli aerei: l'intervento del direttore Perrino in Rai. VIDEO

Il direttore di affaritaliani.it Angelo Maria Perrino è intervenuto su Rai 1 nel dibattito sui riflessi del rincaro del gas, come il possibile razionamento invernale, del disagio per i voli in Europa e in generale sull'aumento dell'inflazione e dei prezzi. Con un focus sugli errori di sottovalutazione della Bce di Christine Lagarde, ma anche della Fed americana che hanno in buona parte peggiorato la crisi ritardando gli interventi.