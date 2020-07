INFOGRAFICA L'Unione Europea riapre le sue frontiere esterne a 15 Paesi

(Agenzia Vista) Roma, 01 luglio 2020 L'Unione Europea riapre le frontiere, per ora si potrà entrare da 15 Paesi. Nell'elenco degli ammessi figurano Australia, Canada, Giappone e Corea del Sud. Russia, Brasile e Stati Uniti restano esclusi. Il provvedimento ha scatenato l'ira di Trump che ora potrebbe agire sui dazi. Via libera invece per la Cina, ma solo a condizione della reciprocità. La scelta potrà essere rivista ogni due settimane in base all'andamento dell'epidemia. In Italia è prevista la quarantena per gli arrivi extra Schengen. Il ministro della Salute Roberto Speranza: «Dobbiamo evitare che vengano vanificati i sacrifici degli italiani negli ultimi mesi». agenziavista.it