Joe Biden cita Papa Francesco nel messaggio di auguri, “Vaccinarsi è un obbligo morale”

(Agenzia Vista) Roma, 03 aprile 2021 “Jill ed io vi vogliamo augurare buona Pasqua. Il virus non è finito, per il secondo anno molti saranno separati dalle proprie famiglie che finalmente stanno ricevendo gli aiuti finanziari che danno un po' di tranquillità, le attività si stanno riprendendo. Come dice Papa Francesco: ‘Vaccinarsi è un obbligo morale’ che può salvare la propria vita e la vita degli altri.” Così il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e sua moglie Jill in un videomessaggio di auguri di buona Pasqua. /White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev