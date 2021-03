(Agenzia Vista) Roma, 25 marzo 2021 "In questo momento in cui ci sono molte chiusure forzate e anche la mancanza di ristori, le attività diventano preda facile per le infiltrazioni mafiose. Abbiamo proposto delle interrogazioni lo scorso anno e lo facciamo anche ora su questo tema. Noi continueremo con le nostre battaglie", così Patrizio La Pietra di Fratelli d'Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it