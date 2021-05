La regina Elisabetta apre sessione del Parlamento di Westminster

Londra, 11 mag. (askanews) - Per la prima volta senza Filippo accanto, la regina Elisabetta ha tenuto a Westminster il Queen's Speech, il tradizionale discorso che la sovrana pronuncia in occasione dell'inaugurazione della nuova sessione del Parlamento britannico. Accompagnata mano nella mano dal principe Carlo, si è rivolta ai membri della Camera dei Lord, e ha illustrato il programma di governo del premier conservatore Boris Johnson. Un rito in cui la sovrana non decide nulla, ma che mantiene la sua forza simbolica."La priorità del mio governo è la ripresa nazionale dalla pandemia, che renda il Regno Unito più forte, più in salute e prospero di prima. Per raggiungere questo obiettivo - ha aggiunto la regina 95enne - il mio governo aumenterà le opportunità di tutto il Regno Unito, sostenendo il lavoro, il commercio, la crescita economica e affrontando l'impatto della pandemia sui servizi pubblici".Nel suo discorso Elisabetta ha poi indicato che "il governo proteggerà la salute della nazione continuando a sostenere il programma di vaccinazione e provvedendo fondi addizionali per sostenere l'Nhs", il sistema sanitario pubblico. Saranno poi prese misure per sanare disparità razziali ed etniche e il governo promette di sostenere i diritti umani e la democrazia in tutto il mondo.