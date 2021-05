(Agenzia Vista) Roma, 12 maggio 2021 “FdI ha chiarito che non c’è mai stato nessun veto sulle amministrative a Milano. Se Albertini dà la sua disponibilità FdI sarà concorde perché per noi può essere un possibile vincente. Vale lo stesso per Bertolaso” lo ha detto il senatore di Fratelli d’Italia Ignazio La Russa a margine dell’incontro alla Camera del centrodestra sugli enti locali in vista delle amministrative. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev